Déi zwou Fraen hunn dem Mann gezielt, si hätten hir Aarbecht verluer an hätten elo och keen Dag méi iwwert dem Kapp. Si hunn de Mann no Boergeld an Iesse gefrot. De Mann, deen et gutt gemengt hat, huet d'Frae bei sech heem agelueden an huet hinnen eppes z'iesse gemaach.



Hei huet eng vun de Frae behaapt, dass si op d'Toilette goe misst. Dee Moment huet si dunn awer genotzt, fir Geld aus dem Portmonnie vum Mann ze klauen. Nom Iessen hunn déi zwou Fraen d'Wunneng dunn nees verlooss, eréischt méi spéit ass dem eelere Mann opgefall, dass hie beklaut gi war.

Hei fannt Dir och nach e puer Informatiounen, ewéi ee sech schütze kann.