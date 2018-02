© RTL-Archiv

Hien hat probéiert, eng Buermaschinn an dat entspriechend Material ze klauen. D'Personal hat de Virfall bei der Police gemellt.



Et huet sech erausgestallt, dass déi concernéiert Persoun national gesicht gouf an e Verbuet géint hie virlouch, fir anzereesen.



De Mann gouf duerchsicht. Hien hat e Magnéit bei sech. D'Police ass dovun ausgaangen, dass de Mann dee fir säi Vol benotzt hat. De Magnéit gouf saiséiert.



De Parquet gouf informéiert an de Mann gouf wéi gesot festgeholl. Hie koum um Sonndeg de Moie virun der Untersuchungsriichter.