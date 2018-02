Aktiounsdag: Verdeedegung vum Streikrecht (18.02.2018) D’Streikrecht ass e Mënscherecht, dat den Aarbechter hier leschte Méiglechkeet ass fir d’Aarbecht néier ze leen. Zu Lëtzebuerg gëtt iwwerdeems wéineg gestreikt

Eng 123 Deeg gouf an der Moyenne, tëscht 2007 an 2016, a Frankräich gestreikt. Domadder louch eist d’Nopeschland europawäit op der éischter Plaz. Hannendru kommen Dänemark mat 118 Deeg an d’Belsch mat 79 Deeg. Däitschland läit am Ranking méi wäit hannendru mat 7 Deeg.Zu Lëtzebuerg iwwerdeems gëtt wéineg gestreikt. Dat, well d'Streikrecht streng gereegelt ass a well et extra Entitéite gëtt, fir am Fall vun engem Konflikt no Léisungen ze sichen. Fir den LCGB ass d’Streikrecht e wichtegt Recht. Et ass awer déi leschte Méiglechkeet, déi eng Gewerkschaft huet.Bei eisen däitschen Noperen gouf beispillsweis 2016 am meeschten am Automobilsecteur, am Commerce an am ëffentlechen Déngscht gestreikt. Ouni Streikfähegkeet hätten d’Gewerkschaften dann och kaum Muecht. Eng Fäegkeet, déi den OGBL zejoert ausgenotzt huet, wéi et drëms goung, mat de Federatiounen aus dem Fleegesecteur en neie Kollektivvertrag auszehandelen. E Streik hätt allgemeng eng wichteg Bedeitung.An de leschte 50 Joer gouf et awer eng sëlleche Streiker hei am Land. Ënnert anerem 1982, wou eng 10.000 Leit wéinst dem Index op d’Strooss gaange sinn. An och 2001 gouf et e gréissere Streik am Geldtransport.Malaysia, Guatemala a Mauritius gehéieren zu deenen Länner wou Streike verbueden ass.