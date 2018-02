X

Schëffleng: Geschaten 10.000 Leit bei der 29. Editioun dobäi (18.02.2018) Zu Schëffleng waren e Sonndeg déi 29. Kéier d'Fuesboke lass. D'Wieder war perfekt fir den traditionellen Ëmzuch duerch d'Stroosse vun der Minett-Metropole.

D'Leit hunn et genoss, 500 Kilo Kamelle goufe verschoss. ''Hei ass der Däiwel lass.'' Dat huet De Sonndeg de Mëtteg zu Schëffleng, wei d'Fauscht op Aen, gepasst. An et huet net bis owes gedauert, ier se an der 10.000 Awunner-Stad Gas ginn hunn. Nodeems d'lescht Joer jo wuertwiertlech an d'Waasser gefall war.52 verschidde Gruppe waren um Dill an hu fir d'Stëmmung gesuergt. Eleng 30 Ween sinn duerch d'Stroosse gezunn. Encadréiert vu Foussgruppen a Museken.Wien d'Féiwer bis gepackt huet, dee léisst et net bei enger Kavalkade. Schëffleng, Esch, Péiteng, Réimech, Waasserbëlleg, Dikrech, bis an de Mäerz sinn d'Fuesgecken nach lass.