D'AET – also déi technesch Enquête-Administratioun – huet alles analyséiert wat ze analyséiere war, an also eben och dat wat geklappt huet. Dat schreift si an hire Conclusiounen, déi iwwerschriwwe si mat "faits établis", also d'Fakten.



Do steet dann z.B. datt den Entretien vum Memor II+ no den Norme geschitt wier, an datt dee Memor um TER am Betrib war. E bestëmmtent Signal wier awer net komm, wéi et hätt misse kommen, wéi den Zuch duerch e Virsignal gefuer ass an et wier duerno keng Noutbremsung ausgeléist ginn. Den Zuch war du vill ze séier ënnerwee, en ass mat 123 km/h gefuer, wou en nëmme mat 60 hätt dierfe fueren. De Maschinist hätt nach eng pneumatesche Bremsung ausgeléist, wéi e mat Vitesse 133 op de franséischen Zuch duergefuer ass.

D'AET recommandéiert fir d'Zukunft verschidde Punkten, an zwar notamment deen, datt den European Train Control System ETCS net nëmmen um nationale Reseau, mä och méiglechst séier um franséischen SNCF-Reseau soll agefouert ginn. Da soll awer och d'Personal sensibiliséiert ginn, all Anomalie déi se um Reseau feststellen ze mellen. An et soll systematesch Analyse ginn op et Anomalië gëtt, well am Laf vum Joer 2017 wieren nämlech iwwer eng Dose Mol Memor-Anomalië festgestallt ginn.

Et wieren nach weider Enquêten am Gaang, schreift d'AET. Déi géife sech op déi zwee Facteure konzentréieren, déi Schold um Accident wieren, also op de sougenannte facteur humain – also op de Maschinist, a firwat deen net dat richtegt gemaach hätt nom Passage vum Signal – an dann eben och nach weider op den technesche Volet, fir erauszefannen, firwat de Memor eng Defaillance hat.



PDF: 1. technesche Rapport vum Zuchaccident

Vun der Justiz gouf et um Méindeg och e Communiqué. Där hir Enquête wier nach am Gaang. De mënschleche Facteur hätt eng Roll gespillt, d'Noutbremsung wier ze spéit ausgeléist ginn. Et misst och nach gekläert ginn, op de Maschinist op sengem privaten Handy beschäftegt war, wéi Accident geschitt ass.

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec l’accident ferroviaire du 14 février 2017 à Dudelange

(19.02.2018)

Suite à la publication du rapport d’étape de l’Administration des enquêtes techniques (AET), le parquet de Luxembourg communique les éléments d’information supplémentaires suivants :

L’enquête judiciaire est très avancée, mais pas encore terminée.

Le rapport d’étape actuel confirme les éléments qui se trouvent dans le rapport d’expertise préliminaire du 21 mars 2017 et les rapports subséquents, c’est-à-dire que l’accident est à expliquer par plusieurs facteurs.

D’une part le facteur humain aurait joué un rôle dans la genèse de l’accident.

Le conducteur du train voyageurs TER 88807 n’aurait pas pris note d’un signal fixe avancé. Il aurait remarqué le signal d’arrêt final trop tard, et aurait déclenché le freinage d’urgence à ce moment seulement.

D’autre part l’accident serait également dû à un défaut technique dans la mesure où le point fixe sur les rails, dit le « crocodile », n’aurait pas envoyé d’impulsion électrique – qui aurait dû informer le machiniste sur la position du signal fixe avancé – à l’automotrice. Suite à ce défaut, le freinage d’urgence automatique n’aurait pas fonctionné, et n’aurait ainsi pas pu pallier à l’absence de freinage de la part du conducteur.

L’enquête judiciaire, ayant entre autres pour but de déterminer la cause exacte du non-fonctionnement du « crocodile », s’avère être très technique et est toujours en cours. A ce stade il n’existe pas d’indice(s) quant à un éventuel défaut d’entretien, sachant que des experts suisses sont toujours en train de rechercher les causes exactes du non-fonctionnement du « crocodile ».

En parallèle, des procédures sont en cours pour déterminer si, le cas échéant, le machiniste était en communication au moment de l’accident par le biais de son portable privé.

A ce stade de l’instruction judiciaire il est prématuré pour avancer une date à laquelle des conclusions définitives pourraient être présentées.