Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher stinn an éischter Linn europapolitesch Themen. Virun der Entrevue ass ee kuerze Point Presse geplangt. De Xavier Bettel kënnt donieft och mam President vum Bundestag Wolfgang Schäuble fir Gespréicher beieneen. Och hei geet et ëm international an europäesch Sujeten, souwéi déi bilateral Relatiounen tëscht Däitschland an dem Grand-Duché.A senger Qualitéit als Kommunikatiouns- a Medieminister participéiert de Xavier Bettel, zesumme mam Ierfgroussherzog Guillaume an der Ierfgroussherzogin Stéphanie un der 68. Editioun vun der Berlinale, déi en Donneschdeg ugefaangen hat. De Staatsminister kënnt an deem Kontext och mat Vertrieder vun der Lëtzebuerger Filmzeen zesummen, fir ënnert anerem iwwert Defisen ze schwätzen virun deenen d'Filmindustrie am digitalen Zäitalter steet.Am Kader vu sengem Openthalt zu Berlin zeechent de Xavier Bettel donieft och Perséinlechkeete wéi de Jean Pütz, de Ranga Yogeshwar an den däitschen Journalist an Auteur Tom Hillenbrand aus.

Véier Deeg virum Optakt vum Sommet vun den EU Staats- a Regierungscheffen empfänkt déi däitsch Kanzlerin, nieft dem Xavier Bettel, och den hollännesche Premier Mark Rutte. E Freideg um Sommet geet et ënnert anerem ëm déi zukünfteg Zesummesetzung vum Europäesche Parlament no de Wahlen 2019 an d'Méiglechkeet vun transnationale Lëschten. Diskutéiert gëtt och, ob et nees länneriwwergräifend Spëtzekandidate solle ginn. Dëse Punkt ass zimlech ëmstridden.