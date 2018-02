D'ULC bedauert de Méindeg de Moien an engem Communiqué, dass d'Gesondheetsministesch sech guer net concernéiert gewisen huet, wat déi horrend deier Parktariffer an de Spideeler ugeet. D'Lydia Mutsch géing de Ball einfach de Kliniken zeréck spillen an sech doduerch hirer Responsabilitéit entzéien.





Virun 2 Wochen hat sech de Lëtzebuerger Konsumenteschutz jo am Numm vun de Patienten a Visiteuren zu Wuert gemellt an déi extrem deier Parktariffer, déi op bis zu 27 Euro pro Dag kënne klammen, kritiséiert. Op d'mannst an der Stad wären d'Parkinge vun de Spideeler méi deier, wéi déi vun ëffentleche Parkhaiser. Donieft géing och keen Ënnerscheed gemaach ginn tëscht de Patienten an den Familljememberen a Frënn, déi als Visiteuren an d'Spidol kommen. Net ze vergiessen d'Infirmieren an d'Infirmièren, déi iwwerhaapt keng Parkplaz zur Verfügung gestallt kréien. D'ULC veruerteelt dës Method als Arnaque vis-à-vis vu kranke Mënschen.



D'Lydia Mutsch hat doropshin erkläert, dass d'Parkplazen an de Spideeler weder vum „Fonds hospitalier“ mat staatleche Gelder subventionéiert géinge ginn, nach vun der Gesondheetskeess CNS. D'Spideeler misste selwer dofir opkommen. Domadder géing si awer de Ball zeréck spillen, amplaz selwer d'Responsabilitéit z'iwwerhuelen. De Konsumenteschutz hält et nämlech fir duerchaus sënnvoll, fir de Lëtzebuerger Spideeler ee finanziellen, staatleche Subside fir den Entretien vun de Parkingen ze ginn.



Et wär och net domat gedoen op den ëffentlechen Transport ze verweisen, well ofhängeg vun der Krankheet vum Patient kéint deen net op dës Verkéiersmëttel zeréckgräifen. An d'ULC léisst och d'Argument net gëllen, dass duerch méi bëlleg Parkingen an de Spideeler, Leit vun auswäerts dës géinge blockéieren, well och do kéint ee mat Sécherheet Mesuren huelen, fir de Problem z'evitéieren.



De Konsumenteschutz fuerdert dofir elo, dass d'Spideeler an de Gesondheetsministère sech zesummen dinn, fir d'Tariffer vun de Parkingen erofzedrécken oder am beschte Fall, gratis unzebidden. Déi staatlech Subventioune fir de Fonctionnement vun de Spideeler an de Fleegeheemer wär am Allgemengen iwwregens net héich genuch. Et bräicht een e radikaalt Ëmdenke fir d'Betreiung vu kranken an fleegebedierftegen Leit, fuerdert d'ULC.