Tëscht 14 a 15 Auer waren an der Rue Neiduerf, virun der Zuchbréck, an der Entrée vum „Schlassgaart“ zwou Persounen uneneegeroden.

De presuméierten Täter soll d'Affer mat engem Klappmesser ugegraff hunn. Dono hätt e sech mat engem däischteren Auto dervu gemaach.

D'Police vun Esch sicht no Zeien, speziell och no där Persoun, déi dem Affer nees op d'Bee gehollef hat. All Info ass fir den: 4997 - 5500.