© RTL-Archiv

Wéinst Verstéiss géint d'Fluchsécherheet stoung dowéinst um Méindeg de Moien den 81 Joer ale Mann elo an der Stad virun de Riichter.



De Mann hat sech net gesat an zwou Stewardessen ugegraff, wouropshin déi eng 6 Wochen net schaffe konnt. De Fliger hat wéinst deem Tëschefall 1 Stonn 45 Retard kritt. De Mann steet zanterhier op enger schwaarzer Lëscht, d.h. hie gëtt net méi vun der nationaler Fluchgesellschaft matgeholl, woumat hien deen 1. an deem Genre war.

Et war definitiv eppes méi lass um Vol LG501 Lëtzebuerg-Rimini vu virun 3 an engem hallwe Joer. De Mann wär scho relativ nervös gewiescht, wéi hien u Bord koum, sot um Méindeg de Moien eng Stewardess. Hien hätt net wëllen um Gank sëtzen an dono net wëllen iessen, well hien näischt ze drénke kritt hätt. De Mann hätt mam Iessplateau op si gehäit a wär am Gank stoe bliwwen, woubäi ë.a. de Saz gefall wär „Ech krut kee Cremant!“.



De Pilot hätt op eemol gesot, den Equipage sollt speziell Gurte benotzen, fir dass hie sëtze bléif. Nodeems den Ugeklote si gebass hat, hätt si keen anere Choix gehat. Si selwer hat just nach d'Zäit, fir hire Gurt unzedoen, wéi ee scho gelant wär. De Mann hätt sech lass gemaach a wär eraus gestiermt. Um Tarmac hätt et 8 italienesch Poliziste gebraucht, fir hien z'immobiliséieren. Déi zweet Stewardess sot aus, de Mann hätt geschlof a wär op eemol opgereegt no hanne komm, well hie kee Cremant kritt hätt. De Mann hätt och gesot, hie kéint stoe bleiwen. Nodeems hien déi aner Stewardess ugegraff hat, hätt e Passagéier gehollef a wär bei him sëtze bliwwen. Hire Wéi wär dono komm, a si wär d'Joer drop operéiert ginn, sou déi zweet Stewardess.

De Passagéier, dee gehollef hat, schafft bei der Cargolux. Hien huet erkläert, de Beschëllegte wär opgefuerdert ginn, fir sech ze sëtzen. Dee wär awer onfrëndlech mam Personal gewiescht an hätt och hie vernannt. Hien hätt de Stewardesse gehollef a wär bei der Landung beim Mann sëtze bliwwen. Deen hätt ganz gutt verstanen, wat d'Personal wollt, ma net gelauschtert. Well de Fliger an der Landephas war, wär d'Sécherheet vum Vol och a Gefor gewiescht.

Nodeems de Me André Lutgen als Affekot vun der Luxair a vun de Stewardessen zesumme 40.000 € Schuedenersatz gefrot hat, huet de Me Amegandji als Affekot vum Ugeklote gemengt, et sollt keng Prisongsstrof géint säi Client gesprach ginn. Wougéint de Vertrieder vum Parquet 9 Méint Prisong an eng Geldstrof gefrot huet wéinst, Zitat, „Faiten, déi ganz grave hätte kënnen ausgoen, bei 179 Passagéier u Bord“.

D'Uerteel gëtt den 8. Mäerz gesprach.