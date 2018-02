E Méindeg leeft am Prinzip den Ultimatum of, deen d'CGFP de 15. Januar de Parteien a Saache Reform vum ëffentlechen Déngscht gestallt hat.

Virun allem vum Premierminister Xavier Bettel a vun der Regierung erwaart d'Staatsbeamtegewerkschaft, Faarf par Rapport zu de Fuerderunge vun der CGFP ze bekennen. D'Ëmsetzung vun der Reform am ëffentlechen Déngscht géif alles anescht, ewéi gutt oflafen, betount d'Gewerkschaft.





CGFP wëll Drock maachen/Reportage Pierre Jans



Bei enger ganzer Partie Punkte misst deemno nogebessert ginn, fuerdert d'CGFP. Verschidde Karriäre wären zum Beispill net gerecht strukturéiert an d'Staatsbeamte wären ëmmer méi iwwerschafft. A virun allem d'80-80-90-Reegelung bei den Ufankssalairen hätt d'CGFP gären ofgeschaaft.D'Ëmsetzung vun der Reform géif alles anescht ewéi gutt verlafen, bedauert d'CGFP. Op ville Punkte misst nogebessert ginn. Um Dag vun der Deadline erhofft net nëmmen d'Lëtzebuerger Presse sech eng Reaktioun vun der Gewerkschaft. Ma dorop muss ee bis en Dënschdeg waarden.De President vun der CGFP Romain Wolff reagéiert e Méindeg nach net ëffentlech. Dat hätt virun allem praktesch Grënn, heescht et vum Service Press vun der Gewerkschaft. D'Post kéim am Gebai vun der CPFP op der Lonkescher Strooss ëmmer eréischt iergendwann am Nomëtten. Ob d'Staatsbeamtegewerkschaft bis ewell iwwerhaapt eng Äntwert krut, oder wéi eng Parteien nach feelen, Froen, déi opbleiwen.

D'Menace vum Ultimatum, deen also e Méindeg ofleeft, dierft awer doduerch relativéiert ginn, dass d'CGFP schonn eng Kéier en ähnlechen Ultimatum gestallt hat. Bei engem Protestpiquet géint d'80-80-90-Reegelung am November hat d'Gewerkschaft gär bannent zwou Wochen eng Äntwert vu sämtleche Parteie gehat. Deemools haten, wéi et heescht, awer just d'KPL an déi Lénk gefollegt. En Dënschdeg am spéiden Nomëtte wëll d'CGFP sech zu Wuert mellen.