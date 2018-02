D’Steierreform kënnt monoparentale Famillje mat schwaachem Revenu alles aneschters, wéi ze gutt. Dat ass eng Observatioun, déi den LCGB gemaach huet. D’Gewerkschaft fuerdert dowéinst, datt d’Steierverwaltung dës Familljen no där Steierklass besteiert, wou et fir si méi avantagéis wier.

Allerdéngs huet et vun der Direktioun vun der Verwaltung geheescht, datt sech un de legale Kader géif gehal ginn. Et ass nämlech am Gesetz virgesinn, datt am Fall vun enger Scheedung, enger Trennung, déi vun der Justiz ordonnéiert gouf, oder och am Fall wou ee Partner stierft, déi monoparental Famillje während 3 Joer obligatoresch an der Steierklass 2 bleiwen. An deemno net vum Credit d’impôt monoparental an der Steierklass 1A kënne profitéieren, erkläert de Vincent Jacquet vum LCGB.



D'Klass 2 ass awer a verschiddene Situatiounen, net favorabel fir eng monoparental Famill, wann een d'Klass 1A kuckt, zesumme mam Crédit d'impot fir eng Famill monoparental.



Den LCGB mécht eng Simulatioun, am Fall wou eng monoparental Famill ee Revenu vun 22.600 Euro d’Joer huet, géif se an der Klass 1A 1.500 Euro duerch de CIM kréien, an der Klass 2 näischt. Bei engem Joresakommes vun 30.000 Euro wier et ee Plus vun 223 Euro an der Klass 1A an ee Minus vun iwwert 670 Euro fir d’Klass 2. Esou laang d'Persoun manner wéi 35.000 Euro am Joer géif verdéngen, ass et fir si méi favorabel, wa si an d'Klass 1A kënnt an net nach an der Klass 2 bleift.



Wat de CIM ugeet, präziséiert de Vincent Jacquet dann nach, datt deen u verschidde Konditioune gebonnen ass. Esou dierf een net méi wéi 184 Euro u Rentes alimentaires am Mount kritt.



Den LCGB huet am Kader vun dësen Observatiounen och dem zoustännege Minister Pierre Gramegna geschriwwen, den aktuelle gesetzleche Kader nach emol z’iwwerschaffen.