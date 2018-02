Zu Schëffleng an der rue de la Gare gouf et an der Nuecht op e Méindeg e Sträit tëscht enger Ex-Koppel, woubäi de Mann handgräiflech ginn ass.

De Sträit war an engem Café an direkt e puer Cliente sinn tëscht déi zerstridde Koppel gaangen, fir se auserneen ze kréien. E Bekannte vum Mann huet dunn eng Loftpistoul gezunn an d'Clienten domatter menacéiert.

De Wiert huet dunn zum Baseballschléier gegraff an de presuméierten Ugräifer a säi Bekannten an d'Flucht geschloen.



Déi zwee Männer hu sech duerch d'Bascht gemaach a konnten dunn zu Esch/Uelzecht ugetraff ginn. Si ware ganz kooperativ géintiwwer der Police a si hunn allebéid hir Loftpistoulen ofginn. Op Uerder vum Parquet goufen d'Pistoule saiséiert an et gouf eng Plainte gemaach.