De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn huet an engem Artikel am Berliner Tagesspiegel, den ungaresche Ministerpresident als Diktator bezeechent.

© afp

A senger Ried vun der Lag vun der Natioun hat de riets-nationalen Orban domat gedreet, Organisatiounen zouzemaachen, déi Flüchtlingen hëllefen. ''Dës Astellung passt bei een Diktator, deem d'Erhale vu senger Muecht méi wichteg ass, wéi all politeschen a moraleschen Anstand'', esou hat den Asselborn an der däitscher Zeitung gesot. Dem Parlament zu Budapest leien effektiv Gesetzesprojete fir, déi et drop ofgesinn, d'Flüchtlingshëllef méi komplizéiert oder esouguer onméiglech ze maachen. En Dënschdeg ginn d'Debatten am ungaresche Parlament un.

De Lëtzebuerger Chefdiplomat Jean Asselborn fuerdert am nämmlechten Artikel, dass Ungarn säi Stëmmrecht an der EU ofgeholl kritt. Dofir misst den Artikel 7 am Vertrag vun der Europäescher Unioun aktivéiert ginn.



