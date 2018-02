© MEGA

Manner an traditionelle Rollebiller denken, manner a Stereotypen denken. Mat enger neier Sensibiliséierungscampagne ënnert dem Titel „Changez de perspective!“ wëll de Chancëgläichheetsministère eng weider Kéier géint dëst Tirangsdenke virgoen, ënnert anerem och den 8. Mäerz, de Weltfraendag. Dee Moment sinn um Fieldgen eng Partie interaktiv Workshoppen, Mëttes ass an de Carrés Rotondes eng Table Ronde zum Thema.



De Ministère wëll awer och schonn un déi Klengste mat sengem Message kommen. Dofir kënnt elo ee Pixie Buch mam Titel „Dat kann ech och“ eraus. Domadder wëll een d'Jongen a Meedercher encouragéieren, Beruffer ze léieren, déi vun traditionnelle Rollebiller geprägt sinn. Et ass dat zweete Pixie-Buch am Kader vun der Chancëgläichheet, dat den zoustännege Ministère erausbréngt. D’lescht Joer virun de Gemengewahlen sollt scho mam Bichelchen „Mamm ass Buergermeeschtesch“ sensibiliséiert ginn. Am Summer soll eng drëtt Editioun erauskommen, wat do den Haaptthema wäert sinn, sot d'Ministesch nach net.





Changez de perspective! / Reportage Nadine Gautier



Communiqué par: ministère de l'Égalité des chances

Lors d'une conférence de presse, organisée le lundi 19 février 2018, Lydia Mutsch, ministre de l'Égalité des chances, a présenté les grands traits de la stratégie du gouvernement en vue de contrer les stéréotypes qui persistent dans le domaine des différents rôles perçus pour les hommes et les femmes dans notre société.



Dans ce contexte elle a insisté sur le fait que les perceptions encore bien répandues dans la société, de ce qui est supposé être une profession «typique», voire «atypique» pour une femme ou un homme, continuent à avoir une grande influence sur l'orientation professionnelle des jeunes.



«Les stéréotypes privent notre pays des talents dont il a besoin pour gérer les défis de demain.»



Les enfants se voient confrontés à des stéréotypes sexués dès leur plus jeune âge.



En vue de contrer à ce constat, le ministère a lancé une série de livrets PIXI pour enfants en 2017.



Lydia Mutsch a présenté le deuxième livret de cette série, qui traite justement de l'ouverture de l'orientation professionnelle, libre de toute vision limitée par des préconceptions sur des professions «masculines» ou «féminines».



Malheureusement les stéréotypes et préjugés ne s'arrêtent pas là. C'est pourquoi le ministère a placé le programme prévu pour la journée internationale des femmes (le 8 mars prochain) sous la thématique de la lutte contre les préjugés à la base des inégalités entre hommes et femmes.



Ainsi, les classes d'élèves et d'étudiant(e)s du Grand-Duché pourront s'inscrire en vue de participer, ce jour-là, à des workshops thématiques, organisés dans un lycée à Luxembourg-Ville.



En parallèle, une conférence et une table-ronde sur le sujet seront ouvertes au grand public le même jour dans l'espace «Carré Rotondes» (Centre pour la promotion des arts) à Hollerich.



Bien-sûr, une seule journée ne suffit pas pour contrer tous ces «à prioris» de manière efficace.



La ministre a donc présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d'information du ministère de l'Égalité des chances tendant à remettre en question les stéréotypes sexués dans notre société.



Cette campagne utilise la symbolique du mur pour montrer l'effet contraignant et néfaste des stéréotypes ainsi que d'un marteau, servant à se libérer de cette vision astreignante.



Ces éléments feront l'objet d'une campagne de sensibilisation se déclinant, au courant des mois à venir, sur différents moyens de diffusion et de publication afin de donner un fil rouge à toutes les activités prévues par le ministère au cours de l'année 2018.



Dans le même contexte, la ministre participera à la campagne «voixdejeunesfemmes.com» de la commission jeune du Conseil national des femmes du Luxembourg.



L'objet de cette campagne est de se prendre en photo avec une pancarte ou un calicot sur lequel on termine la phrase «I am a feminist, because.....» par une raison personelle. La ministre intégrera cette action dans sa nouvelle campagne contre les stéréotypes.