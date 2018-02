Lettesch ABLV-Bank um Boulevard Royal am Sursis de Paiement (19.02.2018) Et ass eng Première, datt d'Europäesch Zentralbank d'Afréiere vu Konte vun enger Bank decidéiert - an dat concernéiert och eng Bank zu Lëtzebuerg.

Et geet ëm den Ilmārs Rimšēvičs, Chef vun der lettescher Zentralbank, deen aktuell an Ënnersichungshaft ass. © EZB

Et war séier vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz agéiert ginn, well net méi spéit wéi e Sonndeg hat een de Bréif vun der EZB krut, fir géint d'Duechter vun der drëttgréisster lettescher ABLV-Bank virzegoen.D'EZB huet an dëser "Missive" e Moratoire op all Paiementer vun der ABLV gefrot. De Grond, dee genannt gëtt, ass d'aktuell schlecht finanziell Situatioun vun der Bank.D'USA haten der ABLV d'lescht Woch reprochéiert, Geldwäsch géif zu hirer Geschäftspraktike gehéieren.Anscheinend soll d'Bank sech och net un den Embargo, dee géint Nordkorea verhaange gouf, gehalen hunn. Si hätt Clientë gehollef, d'Sanktiounen ze ëmgoen, heescht et an internationale Medien.Domat ass awer nach genuch fir déi lettesch Finanzwelt: An e Skandal vu Wäisswäsche vu Suen ass och de Chef vun der lettescher Zentralbank verwéckelt. Den Ilmārs Rimšēvičs gouf dann och de Weekend iwwer verhaft.Cocasse ass, dass de Mann, dee soll eng 100.000 Euro u Bestiechungsgeld ugeholl hunn, och am Conseil vun der EZB setzt.Ob déi zwee Fäll liéiert sinn, ass net gewosst. An internationale Medie gëtt un enger Relatioun gezweiwelt.