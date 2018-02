Dem fréiere Riichter war reprochéiert ginn, am Kader vu sengem Beruff Afloss op en Dossier geholl ze hunn, deen hie geréiert hat. Am Mäerz 2013 hat hien an engem Dossier decidéiert, fir d’Curatelle vun enger Fra opzehiewen, awer zanter Juni 2012 eng Relatioun mat hir.

An 1. Instanz haten d'Elteren als Parties civil kee Schuedenersaz zougesprach kritt, wougéint si Appell gemaach haten. Mat dësem zivilrechtleche Volet vun der Affär gouf sech um Méindeg op der Cour d'appel befaasst.



An do haten déi zwee Affekoten, dee vun den Eltere vun der Fra an dee vum Ex-Riichter, ganz verschidde Vuen!



Sou war de Me Moyse, Affekot vun den Elteren, net domat d'Accord, dass déi 1. Riichter d'Demande vun de Parties civilen no Schuedenersaz als net fondéiert zeréckgewisen hunn. D'Elteren hätte sech enorm Suerge gemaach ëm hir Duechter an de Schutz vun der Justiz gefrot, well d'Fra vill gedronk hätt; d'Decisiounen, déi vum fréieren Tutellesriichter geholl goufen, wären awer schlecht an net objektiv gewiescht. De moralesche Schued vu senge Cliente bestéing, well hir Duechter net protegéiert gouf, mä dem Ex-Riichter ausgeliwwert war, sou de Me Moyse, fir deen d'Feeler, déi gemaach goufen, net op d'Affer a seng Famill ofzewälze wären. De fréiere Riichter hätt dat Falscht gemaach, fir eng duerch d'Gesetz verbuede Relatioun mat der Fra unzefänken. D'Eltere wollte verhënneren, dass d'Duechter ze vill drénkt a mam Auto bäigeet; genee dat wär awer geschitt. Den Ex-Riichter hätt hirer Duechter an der Curatelle erlaabt, fir en Auto ze kafen; den Zeenario wär virgeschriwwe gewiescht. Et war falsch, dee Gefalen ze maachen, huet den Affekot vun den Eltere betount, fir deen deenen hir Demande als fondéiert sollt zréckbehale ginn, och wann den Doud vun der Duechter net ze chiffréiere wär.

Dogéint war de Me Rosario Grasso als Affekot vum Ex-Riichter net domat d'accord, dass säi Mandant Schold wär um Doud vun der Fra. Virum Hannergrond vun där hirer gespaanter Relatioun mam Papp hätt de fréiere Riichter si ënner Curatelle gestallt, déi awer no enger Zäit opgehuewen. Zu engem Moment hätt sech d'Fro gestallt, ob si en Auto kafe sollt; well z.B. och vu Justizsäit keng Oppositioun dozou koum, kéint een net soen, dass dat de Feeler vum fréiere Riichter war. Dee wär och condamnéiert ginn, net well hie vu sénger Positioun abuséiert hätt, mä well hien déi Relatioun net hätt däerfen agoen.

D'Uerteel ass fir den 21. Mäerz.