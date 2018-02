Géint 18.20 Auer gouf et en Accident zu Bartreng an der Rue de Strassen. Eng Persoun gouf verwonnt. Detailer ginn et keng.



Dat gëllt och fir en Accident, dee selwechten Owend kuerz no 20 Auer tëscht Schëffleng an Näerzeng. Hei goufen dem 112 no 2 Persoune blesséiert.



Um 5.40 Auer huet et op der Diddelenger A3 gerabbelt, do krute sech 2 Autoen ze paken an eng Persoun gouf verwonnt. Och op der N7, tëscht dem Fridhaff a Lëpschent, gouf et eng Kollisioun tëscht 2 Autoen, een dovun ass am Gruef gelant. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.



Ee weideren Accident tëscht direkt e puer Ween gouf et nach géint 9.20 Auer op der A4 op der Héicht vu Leideleng. Wéi den 112 schreift, gouf et ee Blesséierten.