Wéi et en Dënschdeg de Moien an engem Communiqué heescht, hu béid Finanzinstituter en Accord ënnerschriwwen.

© RTL Archivbild

Ënnert des Transaktioun falen och all d'Aktivitéite vun der Duechtergesellschaft ABN AMRO Life S.A., déi no der Acquisitioun un Cardif Lux Vie ofgetruede ginn. Transaktioun soll wahrscheinlech am Hierscht dëst Joer ofgeschloss sinn. Déi zoustänneg Finanzautoritéiten mussen nach hiren Accord ginn.

Betraff sinn am ganzen 180 Leit, déi vun BGL BNP Paribas iwwerholl ginn.



Wéi et vun deene Responsabele vu BGL BNP Paribas a Cardif Lux Vie en Dënschdeg de Moien heescht, soll des Transaktioun d'Positioun vum Grupp BNP Paribas hei zu Lëtzebuerg am Private Banking an am Assurancësecteur weider renforcéieren.