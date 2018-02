„Nee zum „Tiers Payant Généralisé. Är Gesondheet ass d'Saach vu ärem Dokter an net vun der Krankekeess“ - Dat ass de Slogan, deen een op den neie Poustere vun der Doktesch-Associatioun ka liesen. D'AMMD geet nämlech elo an d'Offensiv.





An dat knapp eng Woch virum ëffentlechen Debat an der Chamber iwwer d'Petitioun déi dës rezent Diskussioune lancéiert huet. D'AMMD wiert sech nämlech mat Hänn a Féiss géint dës Iddi an huet d'Initiativ geholl, fir d'Patienten elo iwwer d'Risike vu sou engem System z'informéieren. An zwar mat Hëllef vu Bréiwer, déi an de Praxe vun Doktere verdeelt ginn an iwwer Pousteren.



De Prinzip vum „tiers payant generalisé“ proposéiert jo, dass d'Gesondheetskeess bei enger Dokteschbehandlung direkt ee groussen Deel vun der Rechnung iwwerhëlt, an d'Patienten duerno just nach de leschten Deel solle bezuelen.



D'AMMD fäert, dass d'Dokteren duerch dëse System enorm vun der CNS ofhängeg ginn an hir therapeutesch Fräiheet doduerch wäert erstéckt ginn.



D'Haaptargument vun den Dokteren ass, dass mam Tiers Payant wäert versicht ginn um Réck vum Patient ze spueren. Well schonn haut géing d'Gesondheetskeess, als verlängerten Aarm vun der Politik, d'Medezin an eng Richtung drécken wou zwar effikass soll sinn, ma virun allem bëlleg.



Am Bréif ginn dann eng Partie Beispiller opgezielt, wéi d'CNS d'Behandlungschancë fir de Patient kéint limitéieren. Notamment geet Rieds vun IRMen, där et net genuch gëtt, an Urgencen déi iwwerfëllt ginn. D'CNS, an deemno d'Politik, kéint donieft de Katalog vu Leeschtungen aschränken, déi den Dokter iwwerhaapt ubidden däerf. Doduerch kréich de Patient net méi wat e brauch. Och a punkto Medikamenter kéint d'CNS ganz eleng entscheede wéi héich d'Eegebedeelegung ass an esou verschidde Leeschtungen aschränken. Een Beispill: d'Pëll gëtt just bis 30 Joer rembourséiert, duerno muss ee se selwer bezuelen.



„Wie bezilt, deen decidéiert!“ An dem Fall wär dat dann de Staat. Ma et wéilt keng Staatsmedezin, sou steet et am Bréif vun der AMMD.

COMMUNIQUE DE PRESSE



Face aux discussions sur l’introduction éventuelle d’un tiers payant généralisé, l’AMMD a pris l’initiative d’informer les patients quant aux risques d’un tel dispositif.

En conséquence des contraintes existantes du système de santé tel qu’il est en place, il est déjà difficile voire impossible d’offrir aux patients toutes les prestations utiles et nécessaires.

Un tiers payant généralisé mettrait le corps médical et médico-dentaire en situation de dépendance inacceptable face à la CNS. Il étoufferait progressivement mais définitivement la liberté thérapeutique et la relation de confiance entre le patient et son médecin.

Vous trouvez en annexe une affiche d’alerte de même qu’une lettre d’explication qui sera distribuée dans les cabinets par les médecins et les médecins-dentistes.



Le Conseil d’administration de l’AMMD