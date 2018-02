Ongeféier 2.8 Milliounen Tonnen Offäll huet Lëtzebuerg am Joer 2015 importéiert. Dat wäre gutt 108'000 grouss Camione voll. Gréisstendeels sinn dat Offäll, déi an der Stolproduktioun recycléiert ginn. Dacks sinn et awer och al Autospneuen, déi dann an der Produktioun vu Beton verschafft ginn.



Dat geet op alle Fall aus der Äntwert vun der Ëmweltministère op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Claude Lamberty a Max Hahn ervir. Lëtzebuerg huet dogéint tëschent Guillemeten nëmme knapps 2 Milliounen Tonnen Offäll an d'Ausland gefouert, fir dass se do revaloriséiert kënne ginn. Dobäi komme bal 230.500 Tonnen, déi am Ausland hu missen eliminéiert ginn. 97 Prozent vun all deenen Offäll gi just bis iwwert d'Grenz bruecht, an d'Belsch, Däitschland a Frankräich. Lëtzebuerger Dréck verléisst Europa an der Reegel net, schreift den zoustännege Ministère.

De gréisste Problem bei der Lëtzebuerger Offallgestioun ass de Bauschutt, respektiv de Buedem, d'Steng an de Kisel, déi um Schantjen ausgegruewe ginn. Am RTL-Interview hat de Joel Schons vum Groupement des Entrepreneurs vun 8 Milliounen Tonne geschwat, déi zejoert am Bausecteur entstane waren. Fir déi all lasszeginn, géifen d'Camionen all Joers 24 Millioune Kilometer fueren, dat heescht ongeféier fënnef mol bis op de Mound. Den Ëmweltministère baséiert sech an hirer Äntwert op d'Zuele vun 2015. Do waren et gutt 1.5 Milliounen Tonnen. D'Fermeture vun der Deponie zu Monnerech a grouss Bauprojete wéi zum Beispill de Ban de Gasperich wären d'Grënn fir déi remarkabel Fluktuatioune bei dësen Zuelen, heescht et aus dem Ministère.

Um Terrain vum Grand-Duché gëtt et och keng Deponie fir geféierlech Offäll, ewéi Saieren, Dreck aus de Klinicken, oder kontaminéiert Metaller. 2015 goufe knapps 2,7 Tonnen där Offäll an d'Ausland bruecht, gréisstendeels an Däitschland.



PDF: Äentwert op Parlamentaresch Fro