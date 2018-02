Am Reportage weise mir eng Famill, där genee dat geschitt ass. Wéi geet et hinnen a wat maache si kuerz nom Brand?

Et brennt (20.02.2018) Haus vun der Famill brennt an nach 5 dabannen

Den 9. Februar war en Dag, deen d'Famill Pires Dos Santos esou séier net méi vergësst. Duerch en Uruff krut d'Maria Adelaide matgedeelt, dass hiert Haus a Flame géing stoen. Zu deem Zäitpunkt weess nach keen, dass nach Léit am Haus sinn. 5 Famillje waren do ënnerbruecht. Gottseidank blouf et beim Materialschued.Eng Bekannte start en Opruff op Facebook, fir der Famill ze hëllefen. Wéi geet et hinnen elo an wéi geet et dann elo wieder mat hirer onglécklecher Situatioun?