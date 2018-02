Dat, well se ënnert de reelle Käschten louchen. Ewell kaschten dës Prestatiounen 45 Euro d’Woch an 155 Euro de Mount. Se hëllefen de Patiente virun allem bei der Gestioun vun den Ordonnancen an der Preparatioun vun de Medikamenter. Iwwert de Changement goufen d’Patienten awer schonn am November an am Dezember informéiert, esou Help. D'Qualitéit vun der Prise en Charge wier d'Prioritéit, seet d’Chloé Kolb.





D'Chloé Kolb



Gemaach ginn dës Pëlle-Prestatiounen duerch diploméiert Infirmieren.