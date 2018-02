Lycée Vauban mécht seng Dieren op (20.02.2018) Ronn 1.400 Schüler ginn e Mëttwoch fir d'éischte Kéier an den neie Lycée Vauban zu Gaasperech.

Nodeems de Primär schonn am September op den neie Site geplënnert ass, ass de 4,5 Hektar grousse Campus vun e Mëttwoch u komplett besat sinn. Finanzéiert goufen déi nei Gebaier zum Deel vum Lëtzebuerger Staat. D'Claudia Kollwelter huet virun der grousser Rentrée schonn zesummen mat der Directrice en Tour duerch déi nei, modern Gebailechkeete gemaach.





Haaptsächlech Bëtong an Holz ass fir den Interieur vum neie Lycée benotzt ginn, grouss Fënstere bréngen en natierlecht Liicht an d'Raimlechkeeten. Nach sinn d'Aarbechten net all fäerdeg, d'Proffen sinn allerdéngs schonn zanter e Méindeg am Gebai installéiert. D'Schüler kréien de Mëttwoch de Moien emol als éischt eng Visite, ier um 10.00 Auer dann déi normal Coursen ufänken. Zil wier et och net gewiescht, fir den 1. Dag alles fäerdeg amenagéiert ze hunn, erkläert d'Eveline Régniez.



Et wëll ee waarden, ewéi d'Schüler sech verhalen, fir duerch hir Gewunnechten d'Schoul fäerdeg z'amenagéieren.



Am neie Gebai ass natierlech och un e performanten digitale System geduecht ginn. Beamere ginn et an de meeschte Säll, iwwer 1.200 Computere kréien d'Schüler zur Verfügung gestallt an och Tablets. Et wëll een op een neien a moderne Schoulsystem opmierksam maachen.



Während d'Schüler fréier hu misse fir all Zort vu Sport an d'Coque fueren, hu se elo eng riseg Sportshal, déi a 5 grouss Terraine kann agedeelt ginn, donieft och en Danzsall, e Fitness a souguer eng Kloterwand. Och d'Kultur kënnt net ze kleng, dat mat zum Beispill engem Amphitheater.



Nieft engem klenge Café ass natierlech och eng grouss Cafeteria am neie Gebai. Um Campus ginn dann e Mëttwoch eng éischte Kéier 2.200 Moolzechte verdeelt.