Wéi kënne mer vun haut un d'Zukunft bauen an där mer muer wëlle liewen?

Esou ass e Pak mat 19 Recommandatiounen iwwerschriwwen, déi den Nohaltegkeetsrot ausgeschafft an en Dënschdeg de politesche Parteien en vue vun hirem Wahlprogramm virgestallt huet.

Déi verschidden Iddie gi queesch duerch all d'Beräicher.





Nohaltegkeetsrot / Reportage Dany Rasqué



Den Nohaltegkeetsrot ass zum Beispill dovunner iwwerzeegt, datt den Educatiounssystem muss iwwerduecht ginn. Et misst ee kucken, wéi eng Uspréch d'Zukunft un d'Kanner stellt.

Da fuerdert de Conseil och mat Nodrock, datt den Nohaltegkeets-Check agefouert gëtt, deen och elo schonn am Regierungsprogramm virgesinn ass. Eng wichteg Mesure, ënnersträicht de Francis Schartz, de President vum Noahltegkeetsrot. Well dësen Check wier e wichtegt Instrument, fir eng nohalteg Politik ze gestalten.

Kloer Ausso a Saachen Ëmwelt: D'Pestizide misste fort, well datt déi flächendeckend gesprëtzt ginn, wier e grousse Problem fir d'Natur, esou de Jean Stoll aus dem Nohaltegkeetsrot. No enger kuerzer Iwwergangsphas misst een nees op de biologesche Planzeschutz iwwergoen, dat esouwuel fir de Klimaschutz wéi och fir d'Gesondheet vu Mënsch an Déier.

Eng aner Recommandatioun betrëfft d'Pensiounen. En nohaltege Pensiounssystem misst och transparent sinn, erkläert den Edgar Arendt aus dem Nohaltegkeetsrot. D'Regelen dierften net esou komplizéiert sinn, datt d'Leit emol net selwer kënnen ausrechnen, wat si als Pensioun kënne kréien. Eis Regele sinn esou komplizéiert, datt esouguer déi Leit, déi an deem Milieu schaffen, musse waarden, bis d'Beneficiairen an d'Pensioun ginn, fir kënnen auszerechnen, wat d'Leit ze gutt hunn.

De Conseil betount, datt en et donieft kloer Reegele musse ginn, déi fixéieren, wouranner d'Suen aus dem Pensiounsfong investéiert ginn.