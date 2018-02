Den Ament schéngt et ee Problem op dräi Zuchlinnen ze ginn. Concernéiert sinn den CFL no d’Linn 10, 60 a 70. Also d’Nordstreck, esou wéi och déi zwou Strecke fir Richtung Rodange, iwwer Dippech respektiv Esch. Wéi et um Site vun den CFL heescht, géif et hei zu Retarde bei den Zich kommen, wéinst engem technesche Problem.



Weider Detailer feele fir den Ament.