De René Winkin



Hei misst een objektiv diskutéiert an den Ëmweltministère wier do och ganz a sengem Rôle. Wat de René Winkin bedauert, ass datt den Dossier, deen elo scho zanter zwee Joer an der Diskussioun ass, sou laang schleeft.Et dierft op kee Fall d'Gefill opkommen, datt Ministere willkürlech decidéieren, wéi e Betrib sech zu Lëtzebuerg néierloosse kann a wéi een net, wann déi néideg Oplagen erfëllt sinn.

Do kéint eben och mol een derbäi sinn, deen engem net sou gutt gefält, sou de René Winkin. Den Direkter vun der Fedil verweist op d'Fräiheet, déi d'Betriber hunn, fir sech an Europa néierzeloossen, déi sougenannte "Liberté d'établissement".Et misst ee sou Betriber jo net nolafen, ma wa se komme wëllen a konform zu de Gesetzer sinn, dann dierft ee sech deem net an de Wee stellen. Anerwäerts fäert d'Fedil negativ Repercussiounen fir d'Wirtschaftspromotioun vum Land.