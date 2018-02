© afp

Flixbus bitt am Ganzen all Dag eng 250.000 Verbindungen un. Ideal also fir Studenten a Leit, déi spuere wëllen, ma och fir Drogen-Trafikanten, déi no ëmmer neie Weeër sichen, fir hir Drogen ze transportéieren.





Drogentraffik iwwer Flixbus-Fernbusser/Rep. Annick Goerens



Dës Busser, déi fir net vill Sue queesch duerch Europa fueren, sinn also schonn Affer gi vun Droge-Reseauen, déi sou hir Wuer bëlleg hin an hir transportéiert kréien. Och d'Lëtzebuerger Autoritéite wëssen iwwer de Problem Bescheed. De Frank Stoltz Porte-Parole vun der Lëtzebuerger Police confirméiert d'Nouvelle vum Essentiel.Flixbus stéing an enkem Kontakt mat de Police - a Sécherheetsautoritéite vun deene verschiddene Länner a géing sech och reegelméisseg mat hinnen iwwer méiglech Léisungen ënnerhalen. Flixbus hätt awer scho verschidde Mesurë geholl, sou heescht et an hirem schrëftleche Statement.D'Lëtzebuerger Police schafft enk mat der Douane zesummen, wat d'Kontrolle vun de Bussen ugeet, déi och op verschiddenen Arrête gemaach ginn. Ma Flixbus géing sech awer nach méi Präsenz vun den Autoritéiten op deene Plaze wënschen, sou wéi et och op Fluchhäfen a Garen de Fall wär, schreift Flixbus.