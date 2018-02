Wéi d'Police matdeelt, hat en Automobilist an enger Kéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an e Bam gerannt. Dee 65 Joer ale Mann mat italieneschen Originnen huet d'Ongléck net iwwerlieft.



D'Streck war bis e Mëttwoch de Moien 4.30 Auer gespaart. Et war dee siwenten déidlechen Accident op eise Stroosse fir dëst Joer. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Stengefort, d'Pompjeeë vun Habscht, de Samu aus der Stad an d'Police.



Wéi d'Police iwwerdeems op d'Onglécksplaz gefuer ass, sinn d'Beamte mat hirem Won an engem Kreesverkéier un d'Rutsche komm an accidentéiert. Et blouf awer beim Materialschued.





