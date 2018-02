Am Laf vum leschte Joer koum et zu 222 Incidenten, wou CFL-Mataarbechter, an der Haaptsaach Kontrolleren an Zich, verbal oder physesch agresséiert goufen.

© RTL Archivbild

Dat hunn d’CFL der Zeitung Essentiel confirméiert. 45 Mol koum et zu Handgräiflechkeeten.



D'Tendenz weist domadder kloer no uewen. Géintiwwer 2016 gouf eng Progressioun vun 39% festgehalen.



D'CFL wëlle weiderhin an d’Sécherheet fir hir Leit investéieren, engersäits via d'Video-Surveillance an och iwwert méi Präsenz vu Sécherheetsleit an den Zich an op de Garen.