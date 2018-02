© Police

Eemol waren 3 Autoen an eng Camionnette an en Accident verwéckelt an zweemol war ee Won engem aneren hannendrop gerannt.



De Materialschued ass héich, ma et gouf kee blesséiert.



Et wieren dann och verschidden "Arrangements à l'amiable" ausgefëllt ginn, notéiert d'Police.



D'Accidenter haten awer e massive Stau als Konsequenz. Eréischt no 8 Auer, wéi alles geraumt war, huet deen ugefaangen, sech opzeléisen.







Wann Dir am Stau stitt, loosst w.e.g eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräi, fir dass d’Rettungsgefierer séier un hiert Zil kënne kommen.