E Mëttwoch de Moie kuerz viru 7 Auer gouf et tëscht Fluessweiler an Dräibuer, um CR122, en Accident mat engem Blesséierten.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

En Auto ass do um Daach gelant, wahrscheinlech well d'Strooss do glat war.Eng Persoun gouf blesséiert, esou den 112.Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Mäertert an d'Secouriste vu Fluessweiler.