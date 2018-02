D'Wuesstemsfro gëtt an den Ae vun der CSV déi grouss Fro vun dësem Wahlkampf an eng zentral Fro an hirem CSV-Wahlprogramm.

Den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler hat an deem Kontext e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz invitéiert. Déi Chrëschtlechsozial presentéiere sech selwer net als systematesch Wuesstemskritiker. An engem klenge Land misst de Wuesstem awer esou definéiert ginn, datt e begleet a geleet ka ginn. Et wier op alle Fall politesch falsch fir ze mengen, datt ëmmer méi Wuesstem d'Léisung fir all Problemer ass, sou den Oppositiounsleader.





De Claude Wiseler huet e Mëttwoch de Moien dofir plädéiert sech net méi op spezifesch Aktivitéiten ze konzentréieren. D'CSV gesäit hei ënnert anerem Entwécklungspotential an der Kreeslafwirtschaft, respektiv dem Grand-Duché als sougenannte "Medical hub". Donieft misste Subside fir PM'en iwwerduecht an d'Critèren iwwerschafft ginn, déi de Staat engem Betrib virschreift fir sech hei am Land kënnen néierzeloossen. Der gréisster Oppositiounspartei no, misst ënnert anerem de Landverbrauch mat consideréiert ginn.Am Dossier Google fillt sech den CSV-Spëtzekandidat - Zitat - "liicht fir domm verkaf". No all den Demarchen, déi d'Regierung bis ewell gemaach hätt, kéint den Etienne Schneider elo net higoen a soen hie wéisst eigentlech näischt iwwert de Projet.Dem Sozialminister Romain Schneider huet den CSV-Fraktiounschef reprochéiert d'Courses-sorties mat der Reform vun der Fleegeversécherung wëllentlech a wesentlech ofgeschaf ze hunn. D'CSV fuerdert, datt dowéinst d'Gesetz esou iwwerschafft gëtt, datt dës Dispositioun réckgängeg gemaach gëtt. En attendant missten op d'mannst d'Garde via Reglement sou adaptéiert ginn, datt se de Leit, déi d'Hëllef brauchen, wierklech ze gutt kommen.

Dass d'Wahlcampagne lancéiert ass, och ganz ouni Sloganen, Affichen oder Wahlprogrammer demonstréiert d'CSV androcksvoll - net awer de Spëtzekandidat Claude Wiseler, mä villméi d'Viviane Reding, déi jo entweder am Süden oder dem Zentrum mat an d'Chamberwahlen geet.

Vum Sekretariat vun der Madamm Reding krut d'Press lo nämlech e kompletten Timing vu Rendez-vousen, e bëssen am Spill vun der Politcampagne vu "Juncker on tour" - un déi ee sech erënnert fillt. D'Madamm Reding ass nämlech vill um Tour an huet eng ganz Rëtsch vun europäesche Sujeten, déi och mat der Press gedeelt ginn.



Den Owend ass Si ënnert anerem Invitée op RTL Telé Lëtzebuerg.