Wéinst Erpressung hat sech e Mëttwoch de Moien en 19 Joer jonke Mann um Stater Geriicht ze veräntweren. Him gouf virgehäit, am Juni eng Fra vun haut 21 Joer bedreet ze hunn.Fir de Fall, dass si him net 250 € géif ginn, géif hie Fotoen, op deenen d'jonk Fra plakeg war, op Facebook publizéieren. Ë.a. mat der Ausso "Et war e klenge Witz, deen ech maache wollt!" huet sech den Ugeklote probéiert erauszerieden.Wouzou de Vertrieder vum Parquet bemierkt huet, hie géif dee "klenge Witz" net witzeg fannen. Do virdrun hat d'Affer virun de Riichter ausgesot, wéi et dozou koum.De jonke Mann wollt op Facebook Frënd mat hir ginn, wouzou si Jo sot; am Ufank wär hire Kontakt och ganz normal gewiescht. De Beschëllegten hätt si dono gefrot, ob si him Fotoe schécke kéint; si hätt net verstanen, vu wat hie schwätze géif, ma et wären der gewiescht, op deene si plakeg war. Si wär eréischt an enger zweeter Phas dorop agaangen, an hien hätt och gesot, hie géif d'Fotoe läschen."Dat huet en awer net gemaach!", huet de President vum Geriicht festgehalen. Hien hätt weider Fotoe gefrot a si déi och geschéckt; op eemol hätt hie Sue gewollt oder dass si hien treffen, spréch mat him schlofe géif. Doropshin hätt si keng Fotoe méi geschéckt an him och net méi geschriwwen, well si dat net méi wollt."Du trëffs dech mat mer oder ech setzen d'Fotoen op Facebook! Soss gëff mer Suen!", hätt de Mann du geschriwwen. Op hir Fro, wéi vill Suen hien da wéilt, hätt hien 250 geäntwert; si sot, si géif him d'Sue ginn, wéilt awer, dass hien d'Fotoe läsche géif. Dunn hätt si Angscht kritt, dass déi awer géife publizéiert ginn, a wär bei d'Police gaangen.Den Ugekloten huet zouginn, Fotoe gefrot ze hunn; hien hätt awer ni Drock gemaach, ma si him se geschéckt, well si dat wollt, wéi hie sot. Hien hätt si wëllen treffen a si ëmmer Jo gesot; et wär awer ni dozou komm. Hien hätt dat du geschriwwen, fir hir Angscht ze maachen, ma d'Fotoen net méi gehat. Hien hätt net geduecht, dass d'jonk Fra Plainte géif maachen an d'Affär um Geriicht lande géif, sou de Mann, dee sech och entschëllegt huet.Fir de Vertrieder vum Parquet léich hei eng Erpressung vir, an déi kloer Menacë géifen e Bild vun der Personalitéit vum Mann ofginn. Dofir goufe 6 Méint Prisong, eng Geldstrof an d'Confiscatioun vum Mann sengem Handy gefrot.