Zu Jonglënster hat um Mëttwoch, kuerz viru Mëtteg, e klenge Fuuss sech an engem Plastik-Zonk verfaangen an ass net méi eleng erauskomm.

Den HLF 1 (Hilfeleistungslöschfahrzueg) vu Jonglënster war fir d'Déirerettung alarméiert ginn.Mat enger Schéier gouf den Zonk, an deem sech de Fuuss verfaangen hat, duerchgeschnidden an no 10 Minutte war d'Déier befreit an huet sech direkt aus dem Stepps gemaach.