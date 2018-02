Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Neien Ombusman fir Kanner / Reportage Nadine Gautier



E Mëttwoch de Moien hu sech d’Deputéiert aus der Edukatiounskommissioun esou wéi aus der Institutiounekommissioun zesummegesat an de Gesetzprojet 7236 duerchdiskutéiert. Op wichtege Punkten, zum Beispill wien den éischten Ombudsman soll ginn, gouf et Onkloerheeten.

Zwar steet am Text vum Gesetzprojet eng Disposition transitoire, wéi d'Mandatsdauer gereegelt sollt ginn, sollt den aktuelle President vum Ombudscomité René Schlechter de Posten iwwerhuelen. Datt hien déi 8 Joer, déi fir de Poste virgesi sinn, net géif ganz ausüben. Ma vum Staatsrot kéint et op dësem Punkt Kritik ginn. Hei géing eng Hypotheese ugeholl ginn, obwuel een nach net weess ob se antreffe wäert, sou den Alex Bodry. Den LSAP-Politiker ka sech virstellen, dass de Staatsrot eng Remark do wäert maachen.

De Gilles Baum vun der DP huet dozou dëst gemengt: Den Herr Schlechter ass jo nach a Funktioun, an do ass wéi den Här Bodry gesot huet eng Disposition transitoire. Mä wéi gesot, deen dote Poste gëtt ausgeschriwwen an dann iwwert d'Chamber bestëmmt.

Et misst kloer definéiert sinn, wie sech ëm wéi ee Beräich këmmert, datt sech d’Dossieren net mat deene vun aneren Institutiounen iwwerlappen. Jidderee misst wëssen, wou säin Aktiounsraum léich, ob dat déi consultativ Mënscherechtskommissioun, d'Mediatrice Claudia Monti oder den Ombudsmann fir d’Rechter vum Kand ass, sot d’Sylvie Andrich Duval vun der CSV.

Den Ombudsman fir d'Rechter vum Kand a vun de Jugendleche wier eng Instanz, déi scho viru laangem hätt misste Realitéit ginn, esou d'CSV-Deputéiert weider.

Ee Kandidat, dee fir de Poste postuléiert, muss dann och eng Rei Kritären erfëllen. Dee Kandidat muss e Master hunn. Dat kéint e Master sinn an de Sciences pédagogiques, an der Psychologie oder an der Kommunikatioun, sou de Gilles Baum vun der DP.

Parteiiwwergräifend hu sech d'Deputéiert e Mëttwoch de Moien d’Accord gewisen: Den Ombudsman fir d'Kanner muss geschafe ginn, och wann ee sech e Mëttowch de Moien op Detailfroen net eenz war.