D'Post schwätzt ënnert anerem vun engem strategesche Rapprochement zwee wichtegen Infrastruktur-Founisseuren hei am Land. Et wëll een elo zesumme d'Infrastrukturen an d'Reseaue plangen.



Hei dat offiziellt Schreiwes





POST Luxembourg beteiligt sich am Kapital des Konzerns Encevo S.A., Muttergesellschaft von Creos/Enovos

Luxemburg, den 21. Februar 2018. POST Luxembourg hat einen Vertrag mit ENGIE, einem weltweit tätigen Anbieter von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen, unterzeichnet und übernimmt damit dessen Anteil von 4,71 % am Kapital von Encevo S.A., der Muttergesellschaft von Creos und Enovos.

Diese Beteiligung durch POST erfolgt vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklungen in der Energie- und der Telekommunikationsbranche.

Die Energiebranche erlebt tiefgreifende Veränderungen – der Ausstieg aus der Energieversorgung auf Kohlenstoffbasis geht Schritt für Schritt voran und erneuerbare Energien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Eine der größten Herausforderungen ist die Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen der Verbraucher und der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, die naturgemäß von klimatischen Faktoren abhängt. Insbesondere bringt der Wandel in der Energieversorgung es mit sich, dass eine Verlagerung der Energieerzeugung stattfindet und Lösungen für die vorübergehende Speicherung von Energie gefunden und umgesetzt werden müssen. Neue Infrastrukturen sowie leistungsfähige und intelligente Steuerungs- und Kommunikationssysteme sind erforderlich, damit die Erzeugung und die Verfügbarkeit von Energie kontinuierlich an die Bedürfnisse der Verbraucher angepasst werden können.

Diese grundlegenden Veränderungen werden auch im Rifkin-Bericht („The Third Industrial Revolution – Lëtzebuerg“) beschrieben, in dem es um den Aufstieg des „Internets der Energie“ geht. So sollen intelligente Stromnetze (Smart Grids) geschaffen werden, die um Informations- und Kommunikationstechnologien erweitert werden, wie etwa intelligente Sensoren (IoT/M2M) oder die sichere Übertragung von Informationen, die ständig und in Echtzeit an miteinander verknüpften Standorten gesammelt werden. Die Nutzung der so gewonnenen Daten bietet ein enormes Energieeinsparpotenzial. Gleichzeitig entstehen dadurch neue Geschäftsmodelle.

Bei dieser Beteiligung handelt es sich also um eine strategische Annäherung zweier Anbieter von für das Land äußerst wichtigen Infrastrukturen im Zuge der digitalen Transformation. POST Luxembourg hat sich in den vergangenen Jahren in den Bereichen spezialisiert, die für diesen wirtschaftlichen Wandel von grundlegender Bedeutung sind, und ist heute ein bedeutender Akteur in den Bereichen Telekommunikationsnetze, IKT und IT-Sicherheit.

Die Anteilsübernahme bietet beiden Unternehmen die Chance, zukünftig noch enger zusammenzuarbeiten, sowohl was die Infrastruktur- und Netzplanung als auch was den Kundenservice betrifft. Diese zwei Unternehmen können sich so als Partner und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich intelligente, dezentralisierte Stromnetze positionieren.

Durch die Beteiligung erhält POST Luxembourg das Recht auf Vertretung im Verwaltungsrat von Encevo, Enovos und Creos.