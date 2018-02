E Mëttwoch am Nomëtte sinn op der Cour d'appel an der Stad de Chef an de Sous-chef vun de Stater Pecherte wéinst falscher Zeienausso zu all Kéiers 12 Méint Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vun 3.000 Euro veruerteelt ginn, donieft musse si allebéid engem Aarbechtskolleg de symboleschen Euro bezuelen.

De Me Schonckert, Affekot vun deem Mann, war nom Uerteelssproch vun e Mëttwoch de Mëtten natierlech zefridden.





Deem Mann seng Plainte goung op en Tëschefall am Abrëll 2013 zréck. Hie soll deemools, der Ausso vum Chef no, seng Kontrolltournée zu Bouneweg verlooss hunn, fir an eng Apdikt an op e Bancomat ze goen. Wuel hat de Pechert zouginn, an d’Apdikt gaangen ze sinn, net awer op de Bancomat.