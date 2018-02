Dofir ass d'Prisongsstrof vun 20 Joer aus 1. Instanz an 2. op 2 Joer reduzéiert ginn, well just nach Coups et blessures volontaires zréckbehale gouf.

D'Cour d'appel an der Stad huet e Mëttwoch am Nomëtten am Zesummenhank mat engem Virfall, am Mäerz virzejoert, op der Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg e Mann vum Virworf vum versichten Doutschlag fräigesprach: Dofir ass d'Prisongsstrof vun 20 Joer aus 1. Instanz an zweeter op zwee Joer reduzéiert ginn, well just nach Coups et blessures volontaires zréckbehale goufen. De Mann huet nawell ugekënnegt, a Cassatioun wëllen ze goen.

Him war virgehäit ginn, e Mann virun engem Café mat enger futtisser Fläsch um Hals an um Aarm blesséiert an deen och geschloen ze hunn, en anere Mann och mat där futtisser Fläsch um Kapp blesséiert an och dee geschloen ze hunn an nach eng Fra sou uerg zerschloen ze hunn, dass déi e Krankeschäin hat.