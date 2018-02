© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Am August 2020 soll hei ënnert anerem d'Administratioun ënnerkommen. 350 Leit wäerten an Zukunft am neie Gebai schaffen. E Gebai, dat dann och mat nohaltege Produite gebaut gëtt. Duerch de wirtschaftleche Wuesstem wäert den Energieverbrauch zu Lëtzebuerg awer an Zukunft drastesch klammen. Dowéinst wëll d’Creos nach méi an d’Stroumnetzer investéieren. De President vun der Creos, Mario Grotz ënnersträich, dass et immens wichteg ass, fréi unzefänken an dofir wéilt een elo ee Fundament schafe fir d'Zukunft.





De President vun der Creos, Mario Grotz



Bis ewell huet d’Creos all Joers eng 100 Milliounen Euro an d’Stroum- a Gasnetzer investéiert, esou de Wirtschaftsminister, Etienne Schneider. Dat fir de Komfort vun de Clienten an och fir d'Zouverlässegkeet vun der Stroum- a Gasversuergung.





De Wirtschaftsminister, Etienne Schneider



De Käschtepunkt vum neie Projet läit bei 70 Milliounen Euro. Nieft dem Rouscht a Schëffleng, kritt d’Creos een 3. Siège hei am Land.