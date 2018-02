Neit Buedemschutzgesetz/Reportage Annick Goerens



Den Ament gëtt et hei zu Lëtzebuerg just e Kadaster, deen net ëffentlech zougänglech ass, wou 11.000 potentiell polluéiert Sitten dra stinn, déi kënnen eng Gefor duerstelle fir Mënsch, Ëmwelt oder Waasser. Mam neie Buedemschutzgesetz, iwwer dat e Mëttwoch an der Ëmweltkommissioun um Krautmaart geschwat gouf, soll de Kadaster an Zukunft méi transparent ginn.

Déi meescht vun deenen 11.000 potentiell polluéierte Sitte wären nämlech al Dechargen, déi ee geierft hätt. Dës sollen net nëmme mam neie Gesetz besser geréiert ginn, ma och a punkto Präventioun géif eng zolidd Schëpp nogeluecht ginn. Zum Beispill mat der Applikatioun vum Prinzip „Pollueur-Payeur“, deen an der Vergaangenheet dacks verpasst gi wär, erkläert den DP-Deputéierte Max Hahn. Dat heescht, dass deen, dee fir d'Pollutioun verantwortlech ass, och d'Sanéierung vun deem Site iwwerhuele muss.Een anere Volet vum Gesetz géing sech och mat der Gestioun vun Deponië beschäftegen. Hei wieren et ronn 600 Sitten, wou ee wéisst, dass nach Dreck läit, déi eng Gefor duerstelle kënnen.D'Ëmweltverwaltung huet Kritären opgestallt, fir dës polluéiert Sitten z'analyséieren an dann och ee Certificat auszestellen, un deem sech d'Gemengen orientéiere kënnen. Dat wär immens wichteg, erkläert den CSV-Deputéierte Marco Schank.D'Gesetz wär awer och geduecht, fir Diskussiounen ze féiere mat all den Acteuren, déi am wäitste Sënn mat polluéierte Sitten ze dinn hunn, erkläert de Marco Schank. Wéi dat soll entaméiert ginn, géing awer nach opstoen. D'Regierung wëll de Gesetzprojet iwwregens nach an dëser Legislaturperiod duerch d'Chamber kréien, ma et gëtt nach op den Avis vum Staatsrot gewaart.