De kompletten Interview mam Viviane Reding (21.02.2018) Wou ass d’Nout un der Fra, Süden oder Zentrum: Fir d’Viviane Reding muss hir Partei dat lo klären.

Am Interview mat RTL Télé Lëtzebuerg sot d’Europadeputéiert vun der CSV Viviane Reding e Mëttwoch den Owend: „Ech hunn an Europa esou munches geléiert an zwar ewéi een eng Iddi kann ëmsetzen.“ Hir Erfarung wéilt si elo zu Lëtzebuerg abréngen.

Si schwätzt fir d’Wahle vum Tandem Reding-Wiseler.

De Claude Wiseler wär zolidd a seriö. Si hätt villes an hirem politesche Liewen gemaach. Virun allem an Europa. Si géif vill Themen am Fong kennen. Si huet sech nach net festgeluecht, wou si kandidéiert. Am Süden oder am Zentrum. Dat soll de Weiserot decidéieren. Si léisst sech iwwerraschen, wou si am Endeffekt matgeet.

A propos Kritike vum Astrid Lulling: si wär net averstane mat den Aussoe vun der Madamm Lulling. Bei der Politik géing et drëms, Problemer ze léisen. An enger Partei misst een d’Leit beienee bréngen, net ausernanerdividéieren. Et soll een kee Keil tëscht Generatiounen dreiwen.

Zu spezifeschen Themen dann: si wär net sécher, ob Google zu Lëtzebuerg eppes géif bréngen. Hëlleft d’Yoghurtfabréck de Lëtzebuerger Baueren?