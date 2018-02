© RTL Télé Lëtzebuerg

Projet Sudwand / Reportage Pit Everling



Mir wëllen op erneierbar Energië setzen, seet de Suessemer Buergermeeschter Georges Engel. Eng Etüd hätt adequat Sitten an de concernéierte 5 Gemengen identifizéiert, déi a Fro kommen. D'Kritären, no deene gekuckt gouf, sinn ënnert anerem natierlech d'Intensitéit vum Wand, d'Distanz zu Wunnhaiser oder nach de Schied, deen d'Wandmille mécht. Bei der Etüd, déi vu Sudgaz finanzéiert ginn ass, goufen 9 Sitten analyséiert an dovunner sinn der zwee an der Suessemer Gemeng, sou de Georges Engel.Eng aner concernéiert Gemeng ass Monnerech. De Buergermeeschter Jeannot Fürpass weist drop hin, datt Lëtzebuerg bei der Stroumproduktioun einfach ze vill op d'Ausland ugewise wier. Et misst ee seng Responsabilitéit iwwerhuelen an déi nei Wandmille wäre schonn emol e klenge Schratt, sou de Jeannot Fürpass.D'Wandmillen, wéi se am Süde kéinten entstoen, produzéiere pro Stéck bis zu 3 Megawatt. Eng Wandmille kann am Joer bis zu 1400 Haushalter ofdecken.Dat grousst Zil vu béide Gemengen ass et, fir de gréissten Deel oder souguer de ganze Stroumbesoin an der Gemeng selwer kënnen ofzedecken.A béide Gemenge gëtt d'Biergerbedeelegung och ganz grouss geschriwwen. D'Bierger kënne Froe stellen, hir Bedenken äusseren an eréischt duerno gëtt d'Decisioun geholl, ob de Projet gemaach gëtt oder net, sou de Georges Engel.Dëser Deeg sinn Informatiounsversammlungen an den zwou Gemengen.