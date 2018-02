Mineuren zu Schraasseg: Kritik vun der Mediatrice (21.02.2018) 2009 war kloer gesot ginn, dass kee Mannerjärege méi op Schraasseg géing kommen, wann d'UNISEC bis op wär.

D'Claudia Monti weist sech schockéiert an ass zu kenge Kompromësser bereet.Déi zoue Struktur fir stroffälleg Mannerjäreger ass nämlech zanter zejoert, 1. November op, mee am Prisong souzen ugangs Februar nach 4 Jonker an, dat seet d'Claudia Monti. Viru kuerzem war d'Mediatrice zu Schraasseg, an hirer Funktioun als externe Kontrolleur vun de sougenannte lieux privatifs de liberté.Zanter 25 Joer gëtt ugeprangert, datt zu Lëtzebuerg Mannerjäreger an den Erwuesseneprisong kommen. De CPT, europäeschen Antifoltercomité huet dat méi wéi emol kritiséiert. An och an der Politik goufen et kritesch Stëmmen.Paradox ass et, datt grad e Mëttwoch, des Regierung op emol méi eng nuancéiert Approche huet an net méi seet, kee Mineur kéim méi op Schraasseg wann d'UNISEC do wär.Wat d'Kritäre sinn, fir ee Mannerjäregen an d'UNISEC ze setzen oder an de Prisong ass net definéiert, ausser engem Fall.Kee Mannerjäregen, ausser déi, déi ënnert Artikel 32 falen, dierft méi an de Prisong kommen, fuerdert d'Claudia Monti. Dat misst esou séier wéi méiglech gesetzlech verankert ginn.Aktuell sëtze 4 Mannerjäreger am Prisong, deen net fir si equipéiert ass, 4 Weiderer ginn et an der UNISEC an déi sinn encadréiert vun ëmmerhin 48 Mataarbechter.