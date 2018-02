© Claude Zeimetz / RTL Radio Lëtzebuerg

Drénglechkeetsentrevue um Donneschdeg de Moien tëscht dem OGBL an dem Sozialminister Romain Schneider wéinst der Reform vun der Fleegeversécherung. D'Gewerkschaft gesäit effektiv och eng Rei Problemer um Terrain. Well et awer sou vill Onrou a verschidden Interpretatiounen vum Gesetz gëtt, wëll d'Gewerkschaft fir d'éischt ofwaarden, wat bei der éischter Evaluatioun vun der Reform erauskënnt, ier se de Minister opfuerdert fir nozebesseren. Déi Evaluatioun soll nach virun den Ouschtere kommen. Wat soll do gekuckt ginn? De President vum OGBL André Roeltgen erkläert, dass dat éischt déi sougenannte Courses-Sorties sinn. Dovu misst een eng präzis Analys maachen. Et misst da gesetzlech nogebessert ginn, wann et noutwenneg ass. Den zweete wichtege Punkt wier déi individuell Betreiung am Fall vun engem Handicap oder bei demente Persounen. Do wéisst een als OGBL elo schonn, dass e Problem besteet. Dat wäert sech virun Ouschteren dann och erausstellen, sou den André Roeltgen.





Den André Roeltgen vum OGBL



De Romain Schneider iwwer d'Evaluatioun



An da misst d'Regierung hir Verantwortung huelen, datt déi Concernéiert nees sou gehollef kréie wéi virun der Reform. Et wier jo net dat éischt Gesetz wat nogebessert géif ginn, huet den André Roeltgen gemengt.Den Onofhängege Gewerkschaftsbond huet um Donneschdeg de Moien awer besonnesch och d', also den Daachverband vun de Prestatairen, an d'Viséier geholl. D'Patronat hätt am Dezember refuséiert de Mataarbechter eng Jobgarantie fir déi nächst 3 Joer ze ginn an elo géif Drock op d'Leit maachen, ënnert dem Virwand vun der Reform.An och de Romain Schneider huet d'Copas kritiséiert. Si hätt no enger gemeinsamer Entrevue mat all de Concernéierten am Dezember e gemeinsame Statement refuséiert, mat deem déi aktuell Veronsécherung hätt kënne verhënnert ginn.Elo sollen d'Interpretatiounsdivergenzen, wéi gesot, mat enger Evaluatioun also aus dem Wee geraumt ginn. Eng Evaluatioun déi ganz objektiv gemaach soll ginn. Et hätt ee jo eng Verwaltung "d'évaluation et de contrôle", sou de Romain Schneider. Dernieft hätt een d'CNS, déi verantwortlech ass fir déi ganz finanziell Ofwécklung. Et wier ganz kloer, dass déi 2 Voleten zesummegeluecht gi fir d'Evaluatioun. Et wiere jo Faiten... wat gouf verschriwwen a wat gouf hannendrun ausbezuelt. Dat wieren Zuelen, déi net géife léien, sou de Romain Schneider. Wann een aneren aner Zuele géif bréngen, misst ee kucke wou d'Ënnerscheeder leien.

D'Zuelen déi d'Autoritéiten kréien, wieren awer sécher d'Basis vun der Analys, sou de Romain Schneider, deen um Donneschdeg de Moien och erkläert huet, datt d'Gesetz e finanzielle Puffer vun 20 Milliounen Euro virgesäit, déi déi nächst Jore fir eventuell Nobesserungen benotzt kéinte ginn.





Romain Schneider: Keng kuerzfristeg Changementer am Gesetz

Trotz vill Kritik vun der Copas a Fuerderunge vun der ADR an der CSV, wëll de Minister vun der Securité sociale Romain Schneider um Gesetz vun der Fleegeversécherung, wéi et elo ass, festhalen. A Saachen Assurance Dependance soll et keng Reform vun der Reform ginn. Déi Lénk schwätze vun enger ''schlechter Ëmsetzung vun enger schlechter Reform'', de Minister schwäermt vu méi Flexibilitéit a méi sozialer Inclusioun.

De Romain Schneider huet e Mëttwoch virun den Deputéierten nach emol kloer gemaach: Sou wéi et do steet, ass et ze applizéieren. Et brauch een dofir kee Gesetz ze änneren, kee Reglement ze maachen. Et brauch een et just ze applizéieren, sou wéi et do geduecht ass. D'Form vun de Courses-Sorties, wéi se bestanen huet, sollt ersat ginn duerch eng besser, eng méi qualifizéiert Begleedung vun deene Leit, déi nach prett sinn, fir esou Saachen ze maachen.

Déi Leit, déi net wëllen am Grupp betreit ginn, an net vun den Aktivitéite profitéiere wëllen, wéi bastelen oder spadséieren, kéinten déi Stonnen ëmtausche fir individuell Betreiung. Dat huet awer säi Präis. Héchstens 40 Stonne kann eng Persoun an der Grupp betreit ginn. Dovu muss se der véier opginn, fir eng Stonn eleng gehollef ze kréien. Dem Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum di sech hei schonn eng Hellewull u Froen op. Zum Beispill freet den Deputéierte sech, wien dat decidéiert a wou mussen d'Leit iwwerhaapt hir Demande maachen.

Effektiv hätt een eng Partie Punkte vläicht e bësse besser erkläre missen, gëtt de Romain Schneider zou. Entrevuen a Communiquéë stoungen a stinn dofir um Programm.

Geschwënn géif et och eng Evaluatioun vum neie Gesetz. No 3 Méint géing ee sech Zesummesetzen an da mat de reellen Zuele schaffen a wann da Saache musse geännert ginn, respektiv kloer gestallt ginn, da gëtt dat gemaach, esou de Romain Schneider.

D'ADR fuerdert, dass d'Courses-Sorties nees an den Text kommen. D'Reaktioun vum Marc Baum vun déi Lénk: D'ADR mécht sech et relativ einfach. Et pickt ee sech een Element eraus an et geet een zeréck op d'Situatioun ier d'Gesetz a Kraaft getrueden ass. Dat Gesetz huet awer eng ganz Rëtsch Volete verännert.

Dofir hätten déi Lénk gär eng fundamental Reform vum Gesetz. An der Transitioun missten déi Leit, déi eng individuell Garde brauchen, och kënnen eraus begleet ginn, seet de Marc Baum.