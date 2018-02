An der Arelerstrooss zu Miersch konnt e Mann, nodeem hien an en Eefamilljenhaus agebrach ass, verhaft ginn.

Den Onéierlechen hat d'Fënster vun der Aganksdier ageschloen, fir esou an d'Haus ze kommen, wou hie verschidde Saache geklaut huet. D'Police gouf séier alarméiert an direkt gouf nom Abriecher gesicht. Eng verdächteg Persoun, déi op d'Beschreiwung gepasst huet, konnt lokaliséiert ginn a beim Duerchsiche konnte Bijoue fonnt a saiséiert ginn. Dës Bijoue goufen als déi identifizéiert, déi an der Wunneng geklaut goufen.De Parquet gouf alarméiert, de Mann gouf festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.