Fir d'Lëtzebuerger Sprooch hei am Land nach besser ze promouvéieren, organiséiert den Educatiounsministère vumbis den 20. Mäerz Sproocheronnen uechtert d'‘Land. Do kënnen intresséiert Bierger iwwert Léisungs- a Verbesserungsvirschléi a Saache Sprooch diskutéieren:All d'Iddien a Virschléi fléissen dann zesumme mat staatleche Proposen an en 20-Joresplang.Wat d'Promotioun vun der Sprooch betrëfft, hätt Regierung bis ewell schonn vill Efforten gemaach, esou den Educatiounsminister Claude Meisch, deen och kee Widdersproch gesäit tëscht Weltoppenheet a regionaler Verantwortung, zu där och d'Lëtzebuerger Sprooch gehéiert. Dofir kéime jo och en Zentrum fir d'Lëtzebuerger Sprooch an e Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch. Déi sollen deen 20-Joresplang all 5 Joer iwwerschaffen.Fir sech iwwert d'Lëtzebuerger Sprooch auszetauschen, kënnen intresséiert Bierger och vum 20. Februar bis den 31. Mäerz vum Online-Forum " sproocheronn.lu " profitéieren. Dee Site ass op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch an ass an 3 Themen agedeelt, wéi de Luc Belling vum Educatiounsministère erkläert:- (mat) Lëtzebuergesch léieren- (mat) Lëtzebuergesch schaffen- (mat) Lëtzebuergesch liewenD'Leit solle mateneen a Kontakt trieden a sech iwwer ganz ënnerschiddlech Themen austausche kënnen - esou wëll een erausfannen, wat sinn d'Brennpunkter.Am Virfeld vun de Sproocheronne mécht TNS-Ilres dann och eng Etüd mat 1.000 Persounen. An och dës Resultater fléissen an deen 20-Joresplang.