Dem Mann gouf virgeheit, am Abrëll/Mee 2016 eng onbestëmmten Zuel vu Päck aus engem Camion vun enger Pakverdeelungs- a Logistiksfirma geklaut ze hunn.De Beschëllegten huet d'Faiten zouginn. Hie sot awer, hie wär wuel an dee Camion erakomm, hätt awer just Päck opgemaach an näischt doraus geklaut ...Säi Client hätt Saache wëlle klauen, déi liicht ze verkafe sinn, wéi Handyen a Videospiller, dofir och e puer Päck opgemaach, awer näischt matgeholl, sot den Affekot vum Ugekloten. De Mandant, géint deen de Virworf vum versichte Vol zréckzebehale wär, misst awer vum Gros vun den anere Reprochë fräigesprach ginn, sou de Me Stroesser; et géif och kee Beweis dofir ginn, dass eppes fortkoum. Dowéinst sollten net méi wéi 6 Méint Prisong gesprach ginn.D'Vertriederin vum Parquet huet dat anescht gesinn. De Beschëllegten hätt d'Faiten op Grond vu sengen DNA-Spuren op der Plaz zouginn, an de Vol wär an hiren Aen erwisen. Et wäre 411 Päck am Camion gewiescht; fir bei deen ze kommen, hätt de Mann och en Zonk futti gemaach. Wa Leit Päck schécken, da wëlle se, dass d'Saachen ukommen; am anere Fall géif eng Infraktioun zum Bréifgeheimnis virleien, ënnert dat och Päck fale géifen. D'Klaue wär gutt preparéiert, sech ee Camion erausgesicht an e puermol probéiert ginn, fir eranzekommen. Well den Ugekloten d'Faiten awer zouginn hätt, sollt eng Prisongsstrof vun zwee Joer an eng ugemoosse Geldstrof gesprach ginn.Do virdrun haten zwee Polizisten ausgesot, dass et an enger Industriezon zum Vol, versicht oder gelongen, komm wär. Op der Plaz wären zwou DNA-Spure geséchert ginn, woubäi de Gros dovu vum Beschëllegte wär. D'Zeie woussten net, ob nach aner Abriecher dobäi waren - och well et keng Videobiller gëtt -, wat an de Päck dra war an ob eppes fortkoum. Den Ugekloten hätt, wéi hie gehéiert gouf, alles ofgestridden; en Tournevis, deen op der Plaz fonnt gouf, kéint him gehéiert hunn, ma bei engem erausgerappte Stéck aus der Verkleedung vum Camion hätt hie keng Erklärung, wéi seng DNA-Spuren dorop koumen. Si kéinten näischt zu där zweeter DNA-Spur soen, et wär onüblech, a sou Camionen anzebriechen (et géif nëmmen 1-2 där Fäll d'Joer ginn), a si wéisste vu kengem Grupp, deen dorop spezialiséiert wär, hunn d'Polizisten nach gemengt.