Chamber: Kontroll vun der Regierung? - Reaktiounen (22.02.2018) D'Lëtzebuerger Politik reagéiert op d'Ausso vum Viviane Reding, déi Si e Mëttwoch den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg gemaach huet.

D'Chamber stéing schwaach do, wat d'Expertis betrëfft vis-à-vis vun der Regierung, mat hirem ganze Verwaltungsapparat, sot den Alex Bodry virun e puer Deeg.Dozou kënnt, dass all Deputéierte meeschtens gläich an e puer Kommissioune sëtzt an esou eng Hellewull un dacks komplexen Dossiere muss oder sollt verstoen. D'Aarbecht vum Parlament briecht sech awer trotzdem net ze verstoppen, well déi Legislaturtexter, déi hei am Land erausginn kënne mat den Texter vu grousse Länner mat Parlamenter vu 500 Leit mathalen.Fir de Gast Gibéryen hunn d'Deputéiert awer all d'Moyenen, fir nozefroen oder ze hannerfroen. Fir den Deputéierte vun der ADR sinn d'Spillregelen déi richteg hei am Land, wat d'Informatioun vun der Regierung vis-à-vis vum Parlament ausmécht.Den Alex Bodry geet awer dovunner aus, datt d'Regierung virun der Chamber "net egal wat" erzielt. An de leschte Joren hätt sech dat ganzt verbessert. "Et ass u sech alles besser, wéi zu deem Ament, wou d'Madame Reding nach hei am Parlament war".De Gast Gibéryen huet sech gewonnert, datt d'Madame Reding "de Mond esou voll geholl huet", well si eben zanter Joren net méi zu Lëtzebuerg aktiv war an net weess, wéi et hei leeft.Fir europäesch an international Dossieren, do kéint een tatsächlech méi Experten a Beroder gebrauchen huet et nach geheescht.