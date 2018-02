E Mëttwoch an en Donneschdeg huet d'Police Kontrollen duerchgefouert. Alles an allem kruten 39 Camionschaufferen e Protokoll geschriwwen.

Op der Lauterbur an op der A3

En Donneschdeg gouf zwou Stonne laang op der A3 kontrolléiert, dobäi goung et virun allem ëm d'Sozialgesetzer, ob déi agehale gi waren.Op der Lauterbur den Dag virdru goufen déi Camione verwarnt, déi onerlaabterweis d'Transitstreck verlooss hunn. 9 Stéck goufen erwëscht.Alles an allem waren et op deenen zwou Plazen 39 Protokoller, déi meescht wéinst Verstéiss géint d'Sozialvirschrëften, esou d'Police.