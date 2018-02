Wéi den 112 mellt, koum et an der Nuecht op e Freideg op der Streck tëscht Holzem an Dippech zu engem Accident.

Just een auto, war dem 112 no, um 2.41 Auer an d'Ongléck verwéckelt. Op der Plaz waren d'Ambulanz aus der Stad an d'Rettungsservicer vu Mamer.